御金．國峯「鳳凰樓」淪銀主盤　百萬豪裝未住過　蝕五球求售

二手市價繼續尋底，油麻地御金．國峯再新增一伙銀主盤。該屋苑一伙極高層四房戶新近淪為銀主盤，銀主叫價3,680萬元，較六年前買入價4,185萬元低約12%。據代理消息，上述單位原由豪宅投資者持有，擁有逾百萬元的豪華裝修，內櫳新淨似未曾住過，直望中環維港方向。



上述單位為御金．國峯極高層「鳳凰樓」單位，實用面積1,481平方呎，採四房間隔。據悉，該單位新近淪為銀主盤推出放售，叫價3,680萬元，即呎價約24,848元。資料顯示，原業主姓蔡，早於2017年1月以4,185萬元買入該單位。以開價計算，帳面低約505萬元或12%。

全屋豪裝、裝修費料逾百萬

據代理消息，原業主於6年前買入上述單位後，為全屋正進行「大裝修」，現況屬豪裝，裝修費估計高達逾百萬元，代理直言該單位現時狀況相當良好，感覺似「未曾住過」的狀況。

↓御金．國峯7座極高層「鳳凰樓」景觀及房間↓

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現況新淨擁齊全傢具、似「未曾住過」

據放盤相片，該單位提供豪華裝修及基本傢具，大廳地板由大幅雲石鋪設，上方設假天花燈槽，放置兩張長形沙發及大圓枱，大廳可望向中環商業區及西九龍站方向，而前方較低位置則為市建局正收購的八文樓舊樓群。廚房有齊全傢具，包括有高身雪櫃、焗爐、酒櫃等。

↓御金．國峯7座極高層「鳳凰樓」大廳↓

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原由豪宅投資者持有 The Austin淪銀主盤3200萬沽

據了解，該名蔡姓原業主為一名豪宅投資者，擁有5至6個豪宅單位，不過部份已經淪為銀主盤並已沽出。如尖沙咀The Austin 5A座極高層戶，同樣屬「鳳凰樓」單位，實用面積1,293平方呎，採四房戶，早前淪為銀主盤。

該單位在今年5月份以3,200萬元沽出，較2013年11月買入價2,795.8萬元，帳面高約14.5%。