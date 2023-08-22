康城凱柏峰III周六首賣138伙　折實均價1.63萬　入場費577萬起

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III 今日（22日）落實本周六（26日）首輪推售138伙，折實平均價16,308元，將於本周五截票。項目截至昨晚8時，累收逾1,350票，以周六首輪開售計，超額認購近8.8倍。



該批138伙單位， 折實價576.71萬元至1,228.33萬元，折實呎價15,168元至17,653元，當中，入場單位為3A座10樓C單位，屬一房間隔，實用面積340平方呎，折實價576.7149萬元，呎價16,962元；最低呎價單位為3B座10樓E單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積452平方呎，折實價685.61萬元，呎價15,168元。

左起：嘉華温偉明、信置田兆源、招商局置地黃競源。

推售單位兩房佔逾8成

信和置業執行董事田兆源表示，是次推售單位兩房佔逾8成。招商局置地執行董事兼總經理黃競源則稱，客源分布方面，有7成有意買兩房，另以地區劃分，來自將軍澳區佔7成買家。

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位， 項目預計關鍵日期為2025年1月15日。