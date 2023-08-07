楊奮彬2.13億沽北角英皇道一籃子舖位　14年帳賺近億元

民生區舖市有承接力。由資深投資者楊奮彬旗下錦華地產持有的北角英皇道一籃子舖位，新近以約2.13億元沽出，持貨約14年帳面獲利約1億元。



據代理透露，上述舖位為北角英皇道165至175號公主大廈地下1、2、4至13號地舖及1樓全層，地舖面積6,535平方呎，一樓面積6,440平方呎），整個物業總面積約12,975平方呎，物業早前叫價3.2億元，議價後以約2.13億元沽出，成交呎價約1.7萬元。

月租70萬 新買家租金回報4厘

該批舖位現時出租予幼稚園、食肆及藥房等多個民生類別租客，月租介乎1.9萬至23.5萬元，每月租金收入達70.5萬元，新買家可享約4厘租金回報。

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2009年買入價1.14億

據悉，舖位原業主為資深投資者楊奮彬旗下錦華地產，於2009年以約1.14億元購入上述舖位，持貨約14年帳面賺約1億元或87%。

楊奮彬曾兩個月內斥8.55億掃13個舖

楊奮彬為資深投資者，旗下錦華地產近年夥拍宏安地產（1243）發展一手新盤，包括馬鞍山薈晴及薈朗。而近年楊奮彬積極投資工商舖市場，在2018年初的兩個月內，豪斥8.55億元買入至少13個舖位，成為當時最積極入市的投資者。