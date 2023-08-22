恒地HENLEY PARK加推78伙　折實入場514.8萬　落實周六推售18伙

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，今日（22日）加推78伙，折實平均呎價為27,738元，折實入場為514.8萬元。另落實周六（26日）推售18伙。



該批單位涉及78伙，實用面積由250平方呎至609平方呎，當中包括22伙開放式及56伙兩房連衣帽間及工作間單位，以價單定價由572萬元至2,077.4萬元，價單呎價22,880元至34,417元，扣除最高10%折扣，折實售價為514.8萬元至1,869.66萬元，折實呎價20,592元至30,975元。當中，入場單位及呎價最低為1B座2樓G室，實用面積250平方呎。

周六推售18伙 折實售價793.44萬起

另外，亦落實周六（26日）推售18伙，折實平均呎價為26,505元，實用面積由389至609平方呎，當中包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位，折實售價為793.44萬元至1838.16萬元，折實呎價20,397元至30,456元。

入場呎價及售價單位為1B座18樓及19樓H室，實用面積389平方呎，屬一房連衣帽間間隔，折實呎價20,397元，折實售價793.44萬元。