仲量聯行︰上半年新盤銷售率僅55%　創4年新低　料下半年持續受壓

仲量聯行近日發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，今年上半年私人住宅單位中，截止6月底只有55%單位已售出，較過去五年的平均銷售率78%低。報告指出，在普遍買家對樓市抱觀望態度下，預料下半年一手市場需求將仍然受壓。



上半年新盤銷售率僅55% 創4年新低

報告指出，2018年至2021年間，每年落成新盤的銷售率介乎76%至86%。去年新盤落成量達21,200伙，但銷情受到疫情及經濟轉差影響，令到已落成項目銷售率跌至67%。

而今年上半年住宅落成量只有7,600伙，但在疫情受控以及通關等利好因素下，銷售率仍持續回落至55%。預計在年内推出大約2萬個單位中，只有4,800個單位在今年7月前推出。包括黃竹坑「海盈山」和 土瓜灣「明雋」 在內的近期項目表現平平，首日售出率分別為44%和57%。

李遠峰︰預期下半年將有部分發展商開展減價戰

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，整體售價指數在5月和6月共下跌1.4%，樓價已較2021年的高峰期回落12.3%，但成交量較去年同期下降超過30%。

他指，一手、二手住宅交投放緩反映大多數潛在買家對入市抱觀望態度，並預期樓價會下跌，因而未敢入市，中小型住宅的新盤開價要有較大的折讓，始能吸引買家，長實近期推售的油塘「親海駅II」便是一例，覓得較多買家願意入市的價錢，並開啟減價戰，預期下半年將有部分發展商跟隨減價，但部分發展商則會傾向減慢推盤步伐。