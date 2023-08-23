逾六成半住宅銀主盤於10年前買入　中原：業主趁升值作高槓桿借貸

近年樓價回落，市場屢現銀主盤個案。據中原地產研究部資料，選取於2021年及以後放售的整體住宅銀主盤總數有370個，截至2023年7月份，當中有逾四成已售出，待售單位216個。



樓價500萬以下佔比高達38%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，在370個銀主盤存量中，有243個於2012年或以前（即十年前）買入，佔66%；於2013年或以後（即近十年內）買入的有127個，只佔34%。以放盤價值分類，價值500萬元或以下放盤有140個，佔比高達38%，明顯高於價值500萬至700萬元（佔25%）、700萬至1,000萬元（佔14%）、1,000萬至2,000萬元（佔11%）及2,000萬元以上（佔12%）的放盤。

趁升值作高槓桿式借貸 終淪為銀主盤

以買入時間分析，整體住宅、私人住宅及公營房屋同樣有逾六成半的銀主盤於2012年或以前（即十年前）買入單位，分別有243個、192個及51個，佔銀主單位總存量370個、292個及78個的66%、66%及65%。

楊明儀指，相信部份十年前購入單位的業主受到樓價向升及低利率的誘因，趁物業升值時將物業不斷加按套現，造成高槓桿式借貸。但隨著2021年樓價見頂後反覆回落，加上2022年加息周期開始，有加按業主資金周轉困難，最終物業淪為銀主盤。