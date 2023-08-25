周末6盤對壘涉241伙　凱柏峰III首賣138伙　親海駅盡推28伙複式戶

新盤市場轉活，連同全新盤及新盤貨尾計，周六及周日（26日、27日）共有6新盤對壘，涉及241伙，考驗市場承接力。當中，將軍澳日出康城全新盤凱柏峰III 周六首輪推售138伙，折實一房入場費577萬元；另外，恒地（0012）同日亦有兩新盤貨尾開賣，包括鰂魚涌THE HOLBORN及啟德HENLEY PARK，合共38伙。



至於，早前熱賣的長實（1113）油塘東源街親海駅項目，將於周六及周日推出共44伙，當中親海駅II 周六推售28伙連花園及連天台特色戶、親海駅I 周日亦賣9伙分層連天台特色戶。



康城凱柏峰III 首輪推售138伙

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，落實本周六（26日）首輪推售138伙，折實平均價16,308元，項目周五截票及抽籤。

該批138伙單位， 折實價576.71萬至1,228.33萬元，折實呎價15,168元至17,653元，當中，入場單位為3A座10樓C單位，屬一房間隔，實用面積340平方呎，折實價約576.71萬元，呎價16,962元。

親海駅II 周六賣35伙 涉28伙複式特色戶

另外，長實（1113）旗下油塘親海駅II 周六亦加入戰團，盡推餘下單位涉及35伙，當中包括28伙「雙親雙愛」複式特色戶，以及4伙分層連天台特色戶，以及3伙早前撻訂的單位，並於周五下午3時截票。

當中屬Garden Villa連花園複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積501至511平方呎，價單售價為973.2萬元至1,046.3萬元，呎價為19,045至20,884元，扣除最高折扣優惠後，折實售價為798萬元至858萬元，呎價為15,616至17,126元。當中，Garden Villa入場單位為A1至A8室，折實售價劃一為798萬元，折實呎價15,616至15,928元。

↓3座6樓至7樓連天台複式戶圖則↓

至於屬SKY Villa連天台複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積511至523平方呎，價單售價為1,009.8萬元至1,095.2萬元，呎價為19,308至21,431元，扣除最高折扣優惠後，折實售價為828萬元至898萬元，呎價為1,5832至1,7537元。當中，SKY Villa入場單位為A1至A8室，折實售價劃一為828萬元，折實呎價15,832至16,204元。

另外餘下4伙分層特色單位亦會全數推出，折實售價453.1萬至1,292萬元，折實呎價17,562元至17,992元。

親海駅I 周日賣9伙分層連天台特色戶

周日方面，親海駅I 將推出9伙分層連天台特色戶，包括4伙一房戶，2伙兩房戶，及3伙三房一套連儲物房，實用面積273至736平方呎。當中，折實售價最低為1座27樓K室的一房連天台特色戶，實用面積273平方呎，附設118平方呎天台，折實售價438萬元，折實呎價僅16,044元。

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恒地周六兩盤開賣 涉及38伙

周日亦有兩新盤貨尾加入，屬恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN，以及啟德沐泰街8號新盤HENLEY PARK。

當中THE HOLBORN發售20伙，當中包括一房佔19伙、兩房佔1伙，實用面積由255至413平方呎，價單訂價由758.6萬至1,499.7萬元，價單呎價由29,749元至36,312元，折實售價由576.53萬至1,184.76萬元，折實呎價由22,609元至28,687元。當中，入場單位為A座3樓A6室，實用面積255平方呎，屬一房間隔，折實入場為576.53萬元。

鰂魚涌新盤THE HOLBORN。

另外同系HENLEY PARK亦賣18伙，實用面積由389至609平方呎，當中包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位，折實售價為793.44萬元至1,838.16萬元，折實呎價20,397元至30,456元。

當中，入場呎價及售價單位為1B座18樓及19樓H室，實用面積389平方呎，屬一房連衣帽間，折實售價793.44萬元，折實呎價20,397元。

旺角千望周日賣21伙

至於，遠洋集團（3377）旗下旺角千望已屆現樓周日亦賣21伙，當中包括11伙標準戶及10伙特色戶，折實入場價為433.6萬元，另折實最低入場呎價為20,190元