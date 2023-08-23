親海駅I加推新價單　9伙天台特色戶周日開賣　折實最平438萬

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，今日上載價單4號及最新銷售安排，推出「終極」9伙分層連天台特色戶，包括4伙一房戶，2伙兩房戶，及3伙三房一套連儲物房，入場單位折實438萬元。



今日加推的9伙分層特色戶分別為4伙一房戶，2伙兩房戶，及3伙三房一套連儲物房，實用面積273至736平方呎。當中，折實售價最低為1座27樓K室的一房連天台特色戶，實用面積273平方呎，附設118平方呎天台，折實售價438萬元，折實呎價僅16,044元。

特色戶天台面積大過單位內部

4號價單中，9伙分層連天台特色戶中，最為特別為第1座27樓H室，該單位實用面積287平方呎，價單售價為632.3萬元，呎價為22,031元。如以最高折扣18%作計算，折實售價為518.4萬元，呎價為18,065.4元。

單位「特別」之處在於單位內部實用面積只有287平方呎，但單位設有的天台面積竟達318平方呎，可謂「妹仔大過主人婆」。值得留意的是，雖然呎價只利用單位內部實用面積作計算，但相信天台面積已反映在單位售價上。

長江實業銷售經理陳詠慈表示，親海駅I位於九龍市區，臨海而建，2房及3房戶型均面向無遮擋維港海景，連天台特色戶型僅9伙。當中的3房連天台特色戶可選用集團提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，提供最高達成交金額90%之第一按揭，首期僅10%， 3年期低息定息優惠，首年定息1%；第二年定息2%；第三年定息3%，供息不供本，亦無須提供任何入息證明文件及免壓力測試。

9伙分層特色戶將於周日（27日）以先到先得形式於尖沙咀港景匯發售。

長江實業銷售經理陳詠慈。（發展商提供）