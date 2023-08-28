星星地產元朗雨後料9月中獲批滿意紙　擬新增長成交期付款方式

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，預計9月中或之前有機會獲批滿意紙，屆時將以現樓形式推售餘下高層戶，並再推3個全新付款方法，不排除會有長成交期、或先住後付等的付款方式。



星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，元朗雨後暫時累沽169伙，佔全盤逾半數單位，套現約10.3億元，折實均價為15,020元，餘下單位大多數屬高層，尚餘單位市值逾12億至13億元。

尚餘單位位處高層 市值逾12億

他續指，項目共設有69個車位，當中有28伙將會於現樓後向住戶發售，其定價參考如朗屏8號等的同區現樓的車位售價，另亦有31個車位將租出予業戶。他又預告，將會於現樓發售後，為兩房半及三房買家提供優先認購車位權。又指項目買家來源方面，當中元朗佔34%，另逾5成來自屯門、元朗及天水圍。

星星地產旗下元朗宏業西街新盤雨後。（資料圖片）

擬現樓提供全新三款付款辦法

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，雨後預計在9月中或之前，有機會獲批滿意紙，該盤稍後時間將會推三個全新付款方法，不排除會有長成交期、或先住後付等的付款方式。

至於已沽出單位方面，當中有50%屬一房間隔、34%屬兩房間隔、13%屬開放式，其餘為兩房半間隔；另年齡層方面，有76%屬39歲或以下的年輕買家。