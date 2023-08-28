周末新盤錄136宗　按周跌44%　康城凱柏峰III佔逾一半

過去周末6項新盤一同開售，但由於推出的伙數不多，周末兩日只錄得136宗成交，較上周的244宗下跌44%。當中將軍澳日出康城凱柏峰III周末售出74伙，佔全數54%。



凱柏峰III兩日累沽74伙

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，周六（19日）首輪開售138伙單位，即日沽出73伙，佔總伙數的52.8%。

當中最高成交單位為3A座29樓B室，實用面積719平方呎，屬三房間隔，成交價1,301.1萬元，折合呎價18,095元。連同周日以763.7萬元售出的一伙兩房單位，周末兩日凱柏峰III共售出74伙，套現逾6億元。

親海駅I、II售出40伙 全項目僅剩最後4伙

早前熱賣的長實（1113）油塘東源街親海駅項目，分別於周六、周日發售最後44伙單位，包括28伙親海駅II的複式特色戶、4伙分層特色戶、9伙親海駅I分層連天台特色戶、及3伙撻訂單位。

當中親海駅II的複式特色戶於周六首1小時内已全數售出，共28伙，而周日當日則售出8伙親海駅I分層連天台特色戶。截至昨晚10時，親海駅項目已售出40伙，佔總伙數約91%，預計套現逾3.2億元。

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THE HOLBORN售出6伙 套現3,865萬元

一手貨尾方面，恒地（0012）旗下已屆現樓的鰂魚涌新盤THE HOLBORN周末推售20伙，共售出6伙，實用面積255至268平方呎，全為1房單位，成交價591.5萬元至734.64萬元，兩日套現約3,865萬元。