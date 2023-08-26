親海駅II今發售35伙　吸逾百組買家出席　28伙複式戶1小時沽清

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II落實於今日（26日）盡推親海駅II 餘下單位涉及35伙，今日有逾百組客戶出席，其中28伙複式戶於1個小時全數獲認購登記。該28伙複式戶折實售價798萬元起，折實呎價由15,616元起。

連花園複式戶入場費798萬

當中，屬Garden Villa連花園複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積501至511平方呎，折實售價為798萬元至858萬元，呎價為15,616至17,126元。當中，Garden Villa入場單位為A1至A8室，折實售價劃一為798萬元，折實呎價15,616至15,928元。

天台複式戶折實最平828萬

至於，SKY Villa連天台複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積511至523平方呎，折實售價為828萬元至898萬元，呎價為1,5832至1,7537元。

資料顯示，今日親海駅II發售的35伙，當中包括28伙「雙親雙愛」複式特色戶，以及4伙分層連天台特色戶，以及3伙早前撻訂的單位。當中，複式特色戶折實平均呎價16,599元。

至於親海駅I將於明天以先到先得形式，於尖沙咀港景匯發售9伙臨海分層連天台特色戶，包括4伙1房戶，2伙2房戶，及3伙3房1套連儲物房，實用面積273至736平方呎。