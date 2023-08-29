天水圍首個港鐵盤登場　新地天榮站上蓋命名YOHO WEST　下月開售

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋項目，今日（29日）命名為YOHO WEST。項目分兩期發展，首先會推出第一期共1,393伙單位，預計最快下周取得預售文件，而下月則會公佈樓書及開放示範單位，料下月底正式開售。



下月上載樓書及月底開售

新地代理總經理胡致遠表示，項目命名為YOHO WEST，與元朗站上蓋的YOHO系列相近，定位同樣為交通民生配套齊全的樓盤。由於項目位處天榮站上蓋，定價將會參考過往鐵路盤及市價。項目最快下月上載樓書，下月底正式開售。樓盤關鍵日期為2024年9月30日。

↓天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST↓

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雷霆：樓價略回調 惟平價新盤有承接力

新地副董事總經理雷霆指，雖然近期樓價指數略回調，但得益於政府專才計劃及外地學生的住屋需求，帶動租務市場炙熱。加上從近期平價新盤的銷情可見，市民住屋需求旺盛，市場仍有承接力。

YOHO WEST第1期提供1393伙 明年9月落成

天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，共提供1,976伙單位，而第1期則涉1,393伙，預計2024年9月底落成。項目總樓面約98萬平方呎，將發展成住宅社區，項目設有3座住宅大樓，以中小型單位為主，並設有設零售設施，零售樓面約2,000平方呎。

翻查資料，天榮站上蓋項目在2013年及2014年曾兩度流標，及至2015年2月由新地中標投得。