美聯工商舖：今年逾億大額成交暫錄49宗　大挫43%　涉資不足300億

今年大手投資客對市場態度保持審慎，美聯工商舖指出，工商舖大手買賣宗數較去年減少，截止本月，今年逾億元的大手買賣宗數僅錄49宗，涉資金額近300億元，宗數較上年同期下跌43%；金額則減少約20.3%。由於息口持續高企，投資者仍持續觀望，美聯工商舖預計，今年全年大手成交只有75宗水平，涉資約430億元。不過中資仍會佔本港投資市場較大比重。



鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然中港已通關，但經濟復原未達預期。今年整體投資市場較去年同期淡靜，大手買賣僅錄49宗，下跌43%。成交金額總值約299.1億元，較去年同期下降20.3%。

大手投資市場當中，中資比例佔大多數，約39.6%，買入金額達118.3億元，較去年上升42.1%。而外資則錄得金額超過65.3億元，下跌21.9%。

預計「北水」後市流入本港

盧展豪指，由於前景未明朗，預計今年度整體大手買賣於75宗低水平徘徊，涉資約430億元。不過，由於內地利率包括中國人民銀行數度調低中期借貸便利（MLF）、貸款市場報價利率（LPR）以及銀行的存款準備金率等開始下調，「北水」有望流入本港，相信後市北水佔本港投資市場的比重將會回升。

他又指，香港政府準備落實一系列招商引資措施，可望吸引中、外資企業回流本港擴充或開設辦公室據點，料可利好物業市場，帶動投資需求。

左起美聯工商部董事陳偉志、鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪、美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥、美聯旺舖董事梁國文。（李明珠攝）

資金聚焦中小型寫字樓單位

寫字樓方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，今年市場僅錄得12宗大手買賣，主要為分層單位，而全幢買賣僅錄3宗，佔25%，涉資金額為37.7億元，以外資買家為主，約17億元，入市金額及比例較中資和本地客高。展望後市，他認為分層寫字樓買賣將繼續主導市場，中小型單位較受歡迎。而且目前寫字樓售價水平接近低水，相信會吸引投資者趁機「撈底」。

美聯工商舖認為，分層寫字樓買賣將繼續主導市場，中小型單位較受歡迎。（蔡偉南攝）

本地個人投資者主導零售市場 街舖受捧

中港通關後零售市場有復甦跡象，但由於消費模式的轉變，經濟表現未達預期。美聯旺舖董事梁國文表示，今年舖位大手成交錄18宗，比去年微跌1宗，成交主要為一般街舖（非商場舖或銀座式商廈舖位），暫錄12宗，佔總宗數67%，全幢商場則暫錄6宗，佔比為33%，大多位於民生區住宅項目的基座商場。成交金額為52.7億元，並以本地買家爲主，佔比及買入金額分別為36.3億元及68.8%。

由於政府有意「搞活」夜經濟，梁國文指，若政策成功，相信能帶動本地零售業，刺激舖位需求。相信香港對旅客仍然有吸引力，預料全年舖市的逾億元成交可達29宗。