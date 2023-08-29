企業節省成本搬至非核心區　萊坊料中環甲廈空置率短期向上

萊坊最新一期《香港每月物業市場報告》出爐，過去一個月，港島甲級寫字樓，企業節省成本的趨勢更明顯，當中包括縮減寫字樓規模或搬遷到非核心區，九龍區寫字樓交易和規模擴大，反映市場氣氛略有改善。



萊坊指出，企業為節省成本，開始縮減寫字樓的規模或搬遷到非核心區，預計中環的空置率在短期內可能向上。與此同時，在較實惠的租金支持下，灣仔、銅鑼灣和鰂魚涌的寫字樓空間逐漸填滿，相信由企業從核心區搬遷所致。

港島甲廈現搬遷潮 九龍商廈租金料年底前見底

市場氣氛略有改善，七月份九龍區寫字樓交易和規模增加。九龍東和尖沙咀主導寫字樓租務市場，製造業、航運業和物流業的公司成爲主要的需求驅動力。新建寫字樓和具競爭力的租金繼續受租戶的關注。萊坊預測，九龍區寫字樓的租金將在年底前見底，並同時推動九龍區寫字樓市場的需求。預計今年下半年九龍區寫字樓租金將有輕微增長，市場悲觀情緒將有所緩解。

萊坊預計中環的空置率在短期內可能向上。（蔡偉南攝）

住宅市場低迷 專才、學生帶動租務市場

按揭利率高企，加上香港和中國內地經濟仍然不確定，影響樓市氣氛，成交量及樓價下跌，準買家正觀望美聯儲會否在9月份暫停加息。根據土地註冊處數據，七月份住宅交易量創下四個月以來的新低，僅錄得3,065宗，按月下跌15.2%。豪宅較一般住宅市場堅挺，因為豪宅供應稀缺和業主持貨能力較強。

住宅租務方面，表現較銷售市場理想。政府引入專才計劃帶動山頂及南區的優質住宅單位的租賃需求上升。另外由於新學年將至，一般住宅租務市場亦受惠於外地學生的住屋需求。

萊坊指，政府引入專才計劃帶動山頂及南區優質住宅單位的租賃需求上升。（資料相片）

零售業隨開關復甦 但銷情未如理想

自年初香港邊境重新開放，本港零售業一直在逐步復甦。外遊的香港居民數目持續增加，但零售業的銷貨量卻未有上升。

根據香港旅遊發展局的資料，訪港遊客數目自邊境重新開放以來大幅增加。今年上半年訪港遊客人數從一年前的7.6萬人次上升到1,290萬人次。當中，大約78%的訪港旅客來自內地。但入境人數尚未恢復到疫情前2019年上半年3,480萬的水平。而且內地旅客的消費模式已經改變，來港主要購物的人數減少。

相反地，通關後香港居民前往內地旅游數字急劇上升。相信香港居民到內地短途度假和消費的趨勢將持續下去，並越來越受歡迎。

在零售物業租賃方面，由於旅遊業反彈，零售租金終於出現一些改善的跡象。整體而言，核心地段的商舖空置率下跌，預計今年零售租金將溫和上升0至5%。