凱龍瑞基金劈價2.5億求售　灣仔商廈KONNECT、一籃子車位叫價16億

具內地背景的房地產基金凱龍瑞集團，新近大幅劈價放售旗下灣仔商廈及一籃子車位，最新意向價16億元，較去年4月份叫價18.5億元，大劈價2.5億元。



上述放售物業為灣仔謝斐道303號商廈KONNECT，樓高25層，總建築面積約86,212平方呎，而標準樓層每層樓面約3,200平方呎。業主於2018年斥資約2億元進行大型翻新，並於2020年初完成工程。物業將會連同租約一起出售，目前出租率為7成半。KONNECT將連同鄰近的海外信託銀行大廈41個車位一併出售，意向價共約16億元。

現租戶食肆、美容院、金融機構 平均呎租40元

高力表示，商廈現時的租戶包括多間食肆、美容院及金融機構，能提供穩定的租金收入。現時平均呎租約40元，不過由於大部份租約於疫情期間簽訂，預計未來尚有兩成至四成上調空間。此外，天台亦獲得建築署批准加建廣告牌，可供新買家宣傳自身品牌或出租, 提升租金回報。

市場消息指，凱龍瑞集團於2017年底向舖王鄧成波家族買入上述物業及車位，成交價14.5億元。

參考同區近期的商廈成交個案，鄰近的會展廣場辦公大樓錄得一宗高於3萬元呎價的成交個案，而區內亦有一全幢物業快將成交，按建築面積計算，該物業每平方呎約16,500元。