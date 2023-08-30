新都城特色戶筍價650萬開拍　低買入價34%　天台面積接近兩房戶

將軍澳新都城近日有天台特色戶淪爲銀主盤推出拍賣，單位屬三房間隔連天台，叫價650萬元，呎價僅12,357元。原業主於2019年以985萬元買入，現開價比當年再低34%。



拍賣行表示，上述單位為將軍澳新都城1期6座頂層戶，實用面積526平方呎，屬三房連天台間隔，天台面積約310平方呎，稍細於同屋苑364平方呎的標準兩房單位。

天台面積310呎、接近同屋苑兩房戶

放盤圖片可見，單位客廳及睡房外望山景，天台更享有極開揚景觀。單位現時開價650萬元，若最後以開價成交，折合呎價12,357元，呎價不到13,000元。

↓↓新都城1期6座頂層連天台戶↓↓

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4個月内抵押6次

原業主於2019年1月以985萬元買入單位，期後分別於同年1月、3月及4月期間，抵押貸款共5次，當中最大金額為400萬元。單位最終於2022年5月淪爲銀主盤。若單位以拍賣價650萬元售出，業主帳蝕335萬元約34%

開價僅比97年一手價高120萬

翻查資料，單位的第一手業主於1997年以532.6萬元買入，是次開價只比當年高120萬元。而單位對上一宗同類型單位為１期5座高層Ｄ室，實用面積526平方呎，成交價740萬元，呎價14,068元。

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