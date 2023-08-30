華懋6億翻新薄扶林35年舊樓　命名VICTORIA COAST　提供118伙

華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目今日（8月 30日）正式命名VICTORIA COAST，提供118伙。



下月公佈樓書、招標銷售

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目屬全新的翻新項目，兩房至三房單位各佔一半，當中的裝修、大堂，以及幕牆等設施亦獲全部翻新，單位戶戶向海，可望南區海景。項目預計於9月初上載樓書、開放現樓示位，最快9月內展開銷售，計劃全盤以招標形式發售，意向價參考南區一手盤。

後市方面，她表示雖然息口目前有壓力，但料年低將有轉機，如項目屬買家心頭好仍會選擇入市。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目斥資6億元全面重新打造全新外貌、室內裝置等設施，當中包括酒店式渡假會所及海景泳池等。

6億翻新設酒店式渡假會所、海景泳池

該集團銷售經理吳錫麟表示，項目由2座大廈組成，樓高30層，提供118伙並設一梯2伙，有服務電梯連接單位工作間。單位設兩至三房間隔，實用面積為1,356至1,367平方呎，樓書及現樓示位目前已準備就緒。

據資料顯示，項目位於薄扶林域多利道301號，原稱域多利花園並設兩座，入伙日期為1988年，項目至今樓齡約為35年。