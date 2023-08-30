全港貨尾量近1.7萬伙　新地、恒地佔整體近四成　涉及6253伙

發展商貨尾量維持高企。據中原地產研究部資料，截至2023年7月份，選取2016年及以後首次推出之新盤統計，貨尾量高達16,896伙。當中，新地（0016）及恒地（0012）的貨尾單位數目合共佔近四成，合共涉及6,253伙。



新地及恒地貨尾量合共佔近四成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，五大發展商「長實（1113）、新地、恒地、新世界﹙0017﹚、信置（0083）」，以新地及恒地貨尾量較多，當中新地貸尾量高達3,271伙，佔比約19%、而恒地則有2,982伙貨尾，佔比約18%。至於新世界及長實明顯較少，只有530伙及281伙，僅佔市場3%及2%。

按戶型劃分，兩房、三房及四房或以上待售單位，新地皆佔最多，比例分别佔16%，26%，32%。恒地則佔開放式及一房最多，比例達逾四成及達三成。

兩房待售單位最多 涉及5,302伙

另外選取五個貨尾總數較多的發展商，當中包括會德豐、九龍建業（0034）、華懋、保利（0119）、億京。其中，會德豐貨尾最多，有1,422伙，佔市場8%；較少是億京，有572伙，佔3%。其他中小型發展商合共4,217伙貨尾，佔25%。

按房型分類，全港兩房的待售單位最多，有5,302伙，佔市場超過三成，比例錄31%。其次是三房，有4,648伙，佔28%。一房3,778伙，佔22%。四房或以上1,921伙，佔11%。開放式貨尾單位最少，只有1,247伙，僅佔7%。