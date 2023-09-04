長沙灣映築加推17伙　未提供折扣優惠　個別單位減價逾兩成

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築公布最新一張價單。項目最新上載第7號價單，涉及17伙，平均呎價約17,470元，實用面積323至512平方呎，售價由538.96萬元至926.11萬元，呎價16,575元至18,088元。



由於，項目未有提供任何折扣及付款計劃優惠，故入場單位為5樓J室，實用面積323平方呎，屬一房間隔，售價為538.96萬元，呎價16,686元。

另外，映築亦修改第1號價單，將早於去年1月已開價的1伙三房單位，涉及為5樓A室，由原先定價的1504萬元，下調25%至1126.51萬元。

值得當意的是，今批17伙單位平均呎價約17,470元，較去年1月首推折實均呎21379元，低約18.2%。

項目住客會所。

個別單位減價逾兩成

另外，撇除樓層因素，亦有個別單位呎價較同類已沽出單位低約一成，以今批入場單位5樓J室，實用面積323平方呎、一房，售價為538.96萬元，呎價16,686元計，較去年初售出的同類單位的7樓J室，成交價704.97萬元、呎價21826元，減價逾23.5%。

映築位於青山道233號，鄰近港鐵荔枝角站，合共337伙，間隔包括一房兩房、兩房連儲物室及三房單位，項目標準樓層一層提供12個單位。