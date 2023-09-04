元朗半新樓瑧頤一房395萬沽　三年帳蝕逾25%　創屋苑最大蝕幅

二手樓市低迷，入伙約3年的元朗瑧頤錄得大蝕讓。有業主因睇淡後市急沽貨，放盤約兩個月累劈65萬元，以395萬元沽出一房戶，持貨3年轉手帳蝕132.5萬元，蝕幅高達逾25%，屬今年屋苑最大蝕幅個案。



中原地產分行經理彭成裕表示，是次成交為元朗瑧頤低層B6室，實用面積325平方呎，屬一房間隔，單位於今年7月以460萬元叫價放盤，由於成交淡靜故多次減價，及後獲買家洽購，並由叫價418萬元劈價23萬元至395萬元沽出單位，呎價12,154元。換言之，單位放盤約兩個月，累劈65萬元或14%沽出。

新買家改掛三號風球後「翻睇」

至於新買家為上車客，趁淡市出動搵樓，因鍾情瑧頤樓齡新及設施完善，於上周懸掛三號風球時到上址睇樓，認為條件合意，故於上周六颱風「蘇拉」遠離並改掛三號風球後「翻睇」，終因見單位於打風後亦沒有滲水，即時落票洽購。

二手成交錄百分百蝕讓

據知，原業主於2020年2月以527.5萬元一手買入單位，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓132.5萬元，單位期內貶值逾25%。

翻查資料，連同上述成交，瑧頤今年暫錄2宗二手成交，皆需蝕讓離場，蝕讓幅度分別6％及25%，故上述成交亦屬今年屋苑最大蝕讓。