恒地新AI企劃　携公眾設計未來中環新海濱公共空間

恒基地產（0012）今日（5日）公佈於即日起至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」。是次企劃人工智能（Generative AI）技術，徵集大眾對未來中環新海濱的構想。公眾可以兩個不同視角下的香港中環新海濱三號用地設計圖為藍本，選擇符合個人對未來三號用地想像的指令（Prompt），人工智能即可生成專屬的中環新海濱構想圖。徵集的作品更有機會於線上或線下呈現。



恒基地產於2021年以508億元投得中環新海濱3號用地，地皮面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施。是次企劃鼓勵公衆能運用AI技術，共同設計未來中環新海濱的公共空間藍圖，活動由即日起至10月31日截至。

中環新海濱俯瞰效果圖

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，恒基地產的中環新海濱發展項目以「橋樑」作為整個發展的設計概念，此世界級地標將提供大量綠化及公共空間，實現永續未來的願景。集團以人為本，希望在城中心塑造一個蓬勃的社區，持續開發「海濱共享空間」作為城市的寶貴資產。因此希望大眾能一同透過AI 人工智能科技發揮對這個未來共融社區的想像。

企劃特別挑選了「空中俯瞰」圖及「噴泉廣場」圖，公眾可從「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」的指令啟發，如在「空中俯瞰」圖上挑選「節約能源」的指令，圖中的海濱有機會出現太陽能或風力發電等裝置；選擇「低碳生活」的指令，圖中便會在和煦陽光中被參天巨樹覆蓋；選擇「藝術文化」的指令，即有機會看到海濱沉浸在大型演唱會、水舞表演、璀燦煙花等大型活動氛圍之中等等。