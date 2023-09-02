搞活夜市VS激活樓市？　全年樓價倒跌、符合社會期望｜蔡志忠

財政司司長陳茂波提出搞活搞旺香港夜市，籍此刺激消費帶動經濟，雖然以什麼形式進行尚未有定案，但已引起社會各界關注及熱議。究竟搞活夜市是指將香港餐廳食肆經營時間拉長一點、將中環蘭桂芳酒吧弄得更旺更熱鬧一些？還是在不同街道設立夜市專用區、或重發小販牌照讓攤販自定夜市地點擺賣？坊間有聲音認為搞活夜市不容易，白天生意不好，晚上經濟如何變好？



筆者也覺得難度的確不小，要真正搞活搞旺夜市，非下一番功夫不行。比如要如何吸引來港旅客在夜市裡消費，讓他們由即日往返變成過夜遊客？怎樣鼓勵本港市民晚上出外消費、吃飯、宵夜，甚至唱K等，筆者認為派消費券是一個好方法，向來港遊客派發晚上8點後使用的消費券，可令遊客停留多一個晚上；再向港人派發本地商店晚上8時後使用的消費券，同樣可以促使更多港人晚上出來花錢。此外，還要在本港各區增設讓消費者觀賞的攤位遊戲、表演節目等等。

提議派晚上消費券 延長還息不還本

港府這種推動經濟的構思，當然有總好過沒有。自從通關之後，原本以為遊客重返，可以增加本港經濟活動，無奈港人卻蜂擁而出旅遊消費，尤其是一河之隔的深圳，今年七月份港人北上旅遊達468萬人次，可是旅客來港卻只有360萬人次，其中內地客佔300萬人。輸出旅遊似乎比輸入更瘋狂，原因當然有很多，除了內地經濟不景氣，來港旅客人數未能達到預期目標，消費力也大幅減弱，更重要的是匯率問題，港幣升值使港人到內地消費更划算，相反國內遊客以人民幣兌換港元，消費力明顯減弱。因此，如何吸引港人留港消費非常重要，派晚上消費券是不錯的方法。

此外，香港還面臨一個非常嚴峻的問題，就是在2020年4月新冠疫情期間，港府推出中小企百份百擔保特惠貸款計劃，總共批出逾6.2萬宗申請，涉及超過1,264億元貸款。這些還息不還本的貸款大部分將於今年10月份開始到期，屆時便要供利息之餘，又要供本金，工商界可謂百上加斤，目前中小企業經營困難，恐怕沒有能力還款，很多企業會選擇關門停業，一環扣一環，如果數以萬家以上中小企業選擇倒閉，會造成骨牌效應，嚴重影響香港整體經濟。基於以上種種，港府宜將還息不還本計劃，起碼延長2年以上，方可讓中小企業暫時喘一口氣，否則搞甚麼夜經濟都無補於事。

話說回來，若然要搞活搞旺夜經濟，恐怕非花費千億元公帑不可，那也是值得去做的，如錢不夠，港府可以發多幾次債券。然而，還有一招卻可不費吹灰之力振興經濟，就是激活樓市交投，只要用行政手段，撤銷樓市辣招便可達到目的。不過港府不會這樣做，是何原因本欄前文已經講過，本港首置者認為樓價仍然偏高，供樓佔市民入息的中位數也偏高。筆者同意在目前社會環境下，樓價下跌讓更多首置者上車是好事，遺憾的是，當局卻未能鼓勵更多港人在樓價下跌時買樓。那麼如果將搞活夜市與激活樓市作比較，哪個措施比較好？可以說各有千秋，也各有利弊，港府站在首置者立場施政，寧願多花一些公帑，也是可以理解。

樓價倒跌3至5% 配合港府政策

至於樓價未來走勢，許多專家開始推翻年初的預期，由看好轉為看淡，大家均認為全年樓價將持平，沒有升也沒有跌。不知道是悲觀還是保守，筆者認為今年全年將會倒跌3%至5%。尤其是下半年，香港經濟停滯不前，樓股交投萎縮，樓市已出現泡沫危機。今年首季樓價因為通關復常，迥光返照地升了5%至6%左右，但下半年利淡因素充斥市場，樓價開始掉頭向下，到第三季完結將會打回原形。

今年的第四季，也看不到有甚麼特別利好消息，施政報告可能會出台刺激夜經濟措施，但是能刺激多少呢？大家心中應該有數的。希望旅客和市民多點來港和留港消費，幫助飲食零售酒店等行業，也支援中小企業。不過，這些消費不是買樓，不會刺激樓市交投，樓市仍然面對高息這個最大的敵人，第四季樓價下調3%至5%，已算是溫和預測，而這種輕微的跌幅很難說服港府撤辣，相反正是配合港府政策，也符合社會期望。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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