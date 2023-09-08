CCL連跌4周共2.19%　創29周新低　第三季目標下調至160點

中原城市領先指數CCL最新報161.79點，按周跌0.38%，指數創29周新低，重返今年2月時水平。今周樓價指數是反映8月20日油塘新盤親海駅I首輪開售當周的市況，新盤低價推售熱賣，市場購買力轉向一手，二手樓市持續受壓，CCL連跌4周共2.19%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓價走勢持續向下，本周CCL跌穿162點，預計第三季目標將降至160點水平，現時僅相差1.79點或1.11%。由今年4月高位168.40點計，CCL 近21周已累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.20%。如果第四季沒有利好消息刺激樓市，相信2023年全年樓價升幅有可能被沒收。

CCL MASS按周跌0.51%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.65點，按周跌0.51%。CCL(中小型單位)報160.47點，按周跌0.46%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.53%及2.37%，兼同創29周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，連續2周持平，按周沒有升跌。

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆向下。新界西CCL_Mass報149.72點，按周跌2.08%，連跌2周共2.34%。新界西指數創29周新低，重返今年2月時水平。九龍CCL_Mass報155.98點，按周跌0.54%。港島CCL_Mass報161.21點，按周升0.07%，連跌4周後回穩，但指數仍為29周次低，重返今年2月時水平。新界東CCL_Mass報176.83點，按周升0.85%。

新界西指數創29周新低，重返今年2月時水平。圖為嘉湖山莊。（資料圖片）

新界西創新低 港島連跌4周後回升

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆向下。新界西CCL_Mass報149.72點，按周跌2.08%，連跌2周共2.34%。新界西指數創29周新低，重返今年2月時水平。九龍CCL_Mass報155.98點，按周跌0.54%。港島CCL_Mass報161.21點，按周升0.07%，連跌4周後回穩，但指數仍為29周次低，重返今年2月時水平。新界東CCL_Mass報176.83點，按周升0.85%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.20%，CCL Mass升3.42%，CCL(中小型單位)升3.70%，CCL(大型單位)升1.00%。港島升3.41%，九龍升3.45%，新界東升4.01%，新界西升2.96%。