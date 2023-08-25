CCL連跌2周共1.63%　分析：新盤減價促銷打壓二手樓價

中原城市領先指數CCL最新報162.73點，按周跌0.09%。在加息陰霾下，CCL連跌2周共1.63%，指數創27周新低，重返今年2月時水平。指數仍未完全反映8月3日油塘新盤親海駅II首張價單低價推售後的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，市場陸續有新盤減價促銷，二手樓市受壓，成交淡靜，整體樓價繼續緩慢向下調整。近6周CCL三升三跌，於162點至165點水平反覆爭持。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近19周累跌3.37%。8月23日荃灣油柑頭第二幅港人首置盤用地流標，對二手樓價的影響將於9月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周跌0.06%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.89點，按周跌0.06%。CCL（中小型單位）報161.62點，按周跌0.07%。CCL（大型單位）報168.32點，按周跌0.20%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌2周，分別累跌1.78%、1.67%及1.44%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同創27周新低，重返今年2月時水平。

港九兩區續跌3周 新界兩區反升

四區樓價方面，港九齊跌3周，但新界兩區齊升。港島CCL_Mass報165.05點，按周跌0.55%。九龍CCL_Mass報154.30點，按周跌0.07%，指數創29周新低，重返今年1月時水平。港九市區樓價齊跌3周，分別累跌3.19%及3.69%。新界東CCL_Mass報176.42點，按周升0.57%。新界西CCL_Mass報153.31點，按周升0.01%，連升3周共2.22%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.80%，CCL Mass升4.21%，CCL（中小型單位）升4.45%，CCL（大型單位）升1.00%。港島升5.87%，九龍升2.33%，新界東升3.77%，新界西升5.43%。