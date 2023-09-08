十大屋苑周末預約睇樓量錄261組　按周升18%　惟屬近3年低位

政府公布極端情況至少維持至今晚午夜12時，中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄得約261組預約，較上周末回升18.1%，惟仍低於300組預約，屬近3年低位。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末超強颱風蘇拉正面襲港，市民紛紛取消睇樓活動，事隔不足一周，今日迎來世紀黑雨，而且破壞力驚人，睇樓氣氛難免受影響。十大屋苑周末睇樓量雖比上周回升，惟仍低於300組預約，屬近3年低位，睇樓量低位徘徊。

睇樓量按周回升 惟屬近3年低位

受暴雨帶來影響，本周末天氣仍然不穩，市民睇樓意欲一般。港島區方面，太古城本周末錄23組預約，按周不變，每呎實用叫價亦維持17,100元；另海怡半島本月暫未錄成交，但周末錄30組睇樓預約，按周升200%，回復至兩周前的水平，每呎實用叫價則徘徊在17,909元水平。

太古城。（資料圖片）

美孚新邨、嘉湖山莊及新都城睇樓量按周持平

九龍區方面，美孚新邨屋苑本周末睇樓量錄45組預約，按周升5成，望可帶動交投進一步回升、將軍澳新都城本周末睇樓量錄20組預約，按周無升跌，每呎實用叫價亦維持17,087元水平，料交投持續偏靜。

新界區方面，沙田第一城本周末預計仍受天雨影響，預約睇樓量仍然低企，維持20組低水平，較上週無升跌；至於天水圍嘉湖山莊錄得40組睇樓預約，每呎叫價10,500元，按周持平，維持低迷。