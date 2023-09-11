周末新盤錄18宗　按周升3.5倍　必嘉坊GREENWICH即日沽7伙

過去周末兩天新盤交投由低位回升，共錄18宗成交，按周上升3.5倍。當中恒地（0012）旗下的紅磡必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH，於周日進行銷售，單日沽出7伙，套現3,569.9萬元



恒地紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周日（10日）發售第4號價單，共推出28伙，即日沽出7伙，套現約3,569.9萬元。單位成交價396.61萬至809.82萬元，折實平均呎價19,038元。當中最高成交單位為28樓B室，面積387平方呎，屬2房間隔，成交價809.82萬元，呎價20,926元。

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ONE INNOVALE系列周六沽5伙 套現2160萬

同樣為恒地旗下的粉嶺現樓新盤ONE INNOVALE系列周六連沽5伙，單日套現約2,167.16萬元。其中ONE INNOVALE-Bellevue售出3伙，最高成交單位為C座15樓3室，面積311平方呎，成交價496.18萬元，折合呎價15,954元；而ONE INNOVALE–Cabanna亦沽2伙，當中面積為317平方呎的E座1樓15室，以442.86萬元成交，呎價約13,970元。

粉嶺ONE INNOVALE

凱柏峰III周末售2伙 套現2036萬元

而由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，周末售出2伙，套現2,036.9萬元。當中3A座18樓B室，面積719平方呎，以1,277.9萬元成交，呎價約17,773元。