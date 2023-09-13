啟德地價每呎僅5392元　9年半新低　測量師料「進可攻、退可守」

啟德第2A區2號地盤及3號地盤由信置（0083）夥拍中海外（0688）、鷹君（0041）及華人置業（0127）合夥的財團奪得，成交價53.5億元，每呎樓面地價約5,392元，符合市場預期。不過是次每呎地價僅約5,392元，創出過去9年半啟德地皮新低價。



10年前港人港地項目地價低至4913元

翻查過去啟德區地皮成交紀錄，政府初期先推位於前北面停機坪一帶的住宅地皮，首幅住宅官地可追溯至2013年6月份，當時第1H區1號地皮及2號地皮，由中國海外（0688）分別各以22.7億元奪得，每呎地價5,428元及4,913元，即為已入伙的啟德1號 I、II ，亦是本港唯一一個港人港地項目。

2014年2月啟德地價低至5330元

及至2014年2月25日，啟德有4幅地皮於同一日成功批出，包括第1I區的1號、2號及3號地皮，先後以29.1億、29.3億及39.2億元批出予建灝集團、嘉華國際（0173）及保利置業（0119），每呎地價6,500元、5,330元及6,530元。同年5月28日又賣出啟德第1H區3號地皮，由會德豐以25.2億元投得，每呎樓面地價僅約6,101元。

啟德第2A區2號地盤及3號地盤，以每呎樓面地價5,392元批出，為區內過去9年半新低。（柳英傑攝）

張翹楚：地價水平屬「進可攻、退可守」

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，每呎樓面地價5,392元屬預期之內，並創過去九年半新低，認為此水平對發展商來說是「進可攻、退可守」，風險可控，預計項目未來每呎可賣1.7萬至1.8萬元，又指市區地皮對發展商仍有吸引力。

他又表示，啟德地價已經跌至很低水平，相信未來不會再下尋。他指，若果區內地價要再跌，估計將與息口進一步上升，及二手樓價繼續下挫有關。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

華坊：發展商以長實上次中標價為基礎

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次地皮中標價屬市場預期，相信是市場的預測大部分都以長實上次的中標價為基礎。至於今次的中標價其實仍屬於低水，呎價較上次低，對市場的影響中性。

梁沛泓又表示，早前預測該地皮每呎樓面地價約4,600元至4,800元，較今次中標呎價平，是因為是次地皮推出的時間及地點皆較去年底長實中標時差，加去年長實中標價亦較當時市場預期低，故綜合上述因素，成功吸引不少大型發展商加入爭奪，其中包括新地和以及中標財團之一的中海外。

中原料日前每呎可賣1.5萬

至於中原測量師行張競達表示，是次地皮成交貼近市場預期，惟仍創下區內地皮9年新低。 不過該地順利批出，未受荃灣油柑頭首置地流標影響，反映發展商仍然積極爭奪市區地。但由於該地條款較多，需興建地下街設施及多項社福設施，故發展需時，令發展商出價保守。張競達料該地可發展成中小型住宅單位，預計項目落成後，計算建築成本及合理利潤後，每呎實用售價1.5萬元。

中標財團需建男童院、展能中心等

是次由信置（0083）夥拍中海外（0688）、鷹君（0041）及華人置業（0127）合夥財團投得的啟德第2A區2號地盤及3號地盤，最高可建樓面面積約99.23萬平方呎。

中標財團需興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處。另上述賣地條款亦要求興建約175米長的地下街，佔整條啟德地下街約11%。