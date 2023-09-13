信置財團53.5億奪啟德地　每呎地價5392元　黃永光：對香港有信心

啟德第2A區2號地盤及3號地盤原定上周五（8日）截標，不過由於受到世紀暴雨影響，截標日期延至周一（11日）中午。地政總署今日（13日）公布，該幅住宅地由信置（0083）夥拍中海外（0688）、鷹君（0041）及華人置業（0127）合夥的財團投得，成交價53.5億元，以項目總樓面面積99.23萬平方呎，每呎樓面地價約5,392元。



早前市場預計，該地皮估值介乎約40億元至59億元，每呎樓面地價由4,000至6,000元。



信置黃永光：集團對香港前景充滿信心

信置副主席黃永光表示，非常高興與中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）合組之公司投得用地。上述項目位置優越，配套完善，交通四通八達，為集團的土地儲備增添一幅上佳地皮，而集團對香港前景充滿信心。黃續指，將興建優質住宅項目，加上園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，以及尊尚住客會所，貫徹可持續發展理念。

資料顯示，該地皮在周一截標時，共接獲6份標書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐地產、南豐集團。而信置（0083）夥拍中海外（0688）、鷹君（0041）及華人置業（0127）合夥入標。

信置副主席黃永光。

中標財團需建男童院、展能中心等社福設施

資料顯示，啟德第2A區2號地盤及3號地盤（新九龍內地段第6590號用地），地盤面積約14.53萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最高可建樓面面積約99.23萬平方呎。

另是次賣地條件當中要求中標財團需興建的長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處。另上述賣地條款亦要求興建約175米長的地下街，佔整條啟德地下街約11%。

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長實去年底87億奪同區地皮 每呎6138元

資料顯示，啟德區內上一幅批出的住宅地為啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，在去年12月由長實（1113）奪得，成交價87.03億元。該項目最高可建面積141.7萬平方呎計算，每呎樓面地價僅約6,138元，較市場估值下限低約23%。

長實早前奪得的住宅地皮每呎地價更重返8年前水平，至於上一宗呎價低位為會德豐地產於2014年5月以25.2億元投得啟德第1H區3號地皮，每平方呎樓面地價約6,101元，現已發展成住宅項目OASIS KAI TAK，目前單位平均呎價為2.5萬元。