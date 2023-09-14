路勁凱和山首批140伙　呎價低至9168元　開放式最平312萬起

由路勁（1098）發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」，今日（14日）推出首張價單，涉及140伙，折實平均呎價為11,088元，折實入場開放式售價312萬起。



是次凱和山首批折實平均呎價11,088元，較今年3月份長實（1113）同區飛期二期（12,509元）低約11%，也較2022年6月推出的飛揚一期（15,050元）低約26%。



折實入場開放式312.5萬

首批140伙戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積291至700平方呎當中開放式佔11伙、一房佔44伙、兩房佔74伙、三房佔11伙。價單售價381萬至1,004.8萬元，價單呎價由9,168元至12,336元。

以最高折扣18%計，折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價由9,168元至12,336元。首批以價單總值約7.35億元。當中，入場單位為5座2樓K室，折實售價312.5萬元，呎價10,738元。

最平呎價低至9168元 屬兩房連梗廚單位

最平一房戶為第5座2樓B室，實用面積370平方呎，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。兩房戶則為第5座1樓F室，實用面積495平方呎，折實售價488.8萬元，呎價9,875元。

而最平呎價單位為第1座1樓G室，實用面積576平方呎，屬兩房連梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元，

路勁陳健聰：價格「勁爆、勁荀」 本周末開始收飛

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰形容，是次價格為「勁爆、勁荀」，希望優惠價格能夠幫助市民置業，項目今日隨即開放示位，最快本周未開始收飛。

項目將會提供3種付款方式，最高折扣達18%。他表示凱和山項目價格對比恆大珺瓏灣足足折讓了30%。之後將會視乎市場情況加推，價格有調整的可能性。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰形容，是次價格為「勁爆、勁荀」。（李明珠攝）

同區恒大．珺瓏灣第1期折實入場318萬

翻查近年凱和山周邊新推出的樓盤，對上為屯門飛揚一期及二期，分別於2022年6月以及2023年6月推出，各涉及80及88伙，折實均價15050及12509元。首批入場單位均為一房戶，入場價為437.2萬元及306.9萬元。至於，恒大．珺瓏灣第1期於2019年10月推出，涉151伙，折實均價15419元。首批入場單位為開放式，入場價為318萬元。

換言之，今次凱和山首批單位入場開場式戶折實售312萬元，與2019年恒大．珺瓏灣第1期入場開放式單位相若。

項目提供693伙 最大洋房3419呎

凱和山共設4座大樓，提供693伙單位，標準戶型涵蓋開放式至4房單位，實用面積471至1474平方呎。另設51伙特色戶，4伙複式連花園或天台別墅及14座單棟洋房，實用面積1,540至3,419平方呎。