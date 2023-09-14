成本價賣樓？屯門凱和山均價11088元　發展商當日話每呎成本1.1萬

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」，今日（14日）推出首張價單，涉及140伙，折實平均呎價為11,088元。惟翻查資料，路勁基建執行董事單偉彪在2017年奪得項目地皮時表示，該項目總投資額約50億元，料項目每平方呎成本約1.1萬元，即與首批折實平均呎價相若，意味以「成本價」推盤。



翻查資料，路勁財團於2017年6月以31.69億元，力壓其餘9家財團投得凱和山所在地皮，每呎樓面地價約6,700元，較當時估值上限高出約兩成。

路勁基建主席兼執行董事單偉彪。（資料圖片）

凱和山每呎地價6700元

當時路勁基建執行董事、現為集團主席的單偉彪在中標後表示，項目與深圳控股各佔該合營公司50%股權，連同地價在內，預計項目總投資額約50億元，料項目每平方呎成本約1.1萬元（每平方呎建築呎價約4,000元）。以當時說法單偉彪，是次凱和山首批折實平均呎價11,088元，相當於「成本價」推出。

單偉彪當時更指，「樓盤料在3年後開售，只要樓市唔跌，就唔會蝕，好安全。」並指自己要求不高，只要有約一成利潤亦好開心。

凱和山所在地皮佔地約13.1萬平方呎，總樓面面積約473,177平方呎。

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