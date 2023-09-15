星光大道夥K11 MUSEA推首個海濱夜市　料整體銷售和人流升三成

新世界（0017）旗下﹑K11集團今日（15日）宣布，星光大道將與K11 MUSEA合作，由9月22日起一連四個周五及周六晚，舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」，將設置近30個本地品牌的攤位，同時於星光大道旁亦會有現場音樂表演，演奏經典電影歌曲。



至於集團亦下K11 MUSEA、K11 Art Mall及THE FOREST會於指定期間延長營業至晚上11時，並設多項消費禮遇及舉行活動。集團預料中秋和國慶黃金周期間，整體銷售和人流會上升20%至30%。

K11 MUSEA、Art Mall及THE FOREST延長營業至晚上11時

其中，K11 MUSEA於活動期間每天首10位消費滿10萬元的顧客可獲贈K11 ARTUS寓館一晚住宿；K11 Art Mall獲多間食肆推出買一送一優惠，以及THE FOREST主題市集並邀請本地單位進行音樂表演，並設夜間工作坊等。

此外，集團舉辦藝術家王子平個人展覽、NFT 藝術品 AZUKI 期間限定 Pop- up，以及於9月22日舉辦全港首個維港夜跑活動「星光跑」。