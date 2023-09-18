康城SEA TO SKY硬食SSD稅蝕住走！三年唔夠慘蝕280萬｜多圖

樓市走勢向下，部分業主寧蝕印花稅亦要急走。將軍澳日出康城SEA TO SKY本月首錄成交，一伙三房單位以蝕讓價1,150萬元成交，帳面貶值近166萬元。由於單位持貨不足三年，是次業主要再蝕約115萬元SSD辣招稅，佔樓價10%（額外印花稅）。



中原地產分區營業董事伍錦基表示，該單位為日出康城SEA TO SKY 1座低層J室，實用面積790平方呎，為三房套房加儲物房間隔，單位望極開揚海景。業主於6月放盤時叫價1,380萬元，後大減逾200萬元，終以1,150萬元成交，折合呎價14,557元。

↓日出康城1座低層J室↓

據了解，屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，一伙實用面積707平方呎的1座低層D室，以1,099萬元易手，呎價15,545元。可見1個月内同類型單位呎價下跌6.3%。

再罰10%SSD辣稅 3年蝕281萬離場

原業主於2021年3月以1,315.9萬元購入單位，是次成交價蝕近166萬元或13%，再加上單位持貨不足3年，需再付10% SSD稅約115萬元，合共帳面需蝕讓約281萬元離場。