ONE INNOVALE 三期累沽1474伙　套現72.5億　項目會所曝光｜多圖

恒地（0012）恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE 三期累沽出1,474伙，套現約72.5億元，平均每伙成交價為492.34萬元、平均呎價為14,873元。他又指出目前尚餘100多伙待售，當中有30伙為特色單位。



林達民表示，三期項目已接近完成交樓及入伙，租金方面每呎約為30至40元，回報約3至4厘。

談及息口走勢時，他表示仍然由市場需求主導，息口如常發展，而集團一向以易銷售的價錢賣樓，當中的去貨率亦可反映，目前本港樓市亦平穩發展。

另外發展商今日（21日）亦首度開放會所予傳媒參觀。會所設有30項設施，樓高3層佔地3.6萬平方呎，另設6萬平方呎戶外園林。

恒基物業代理有限公司營業（一）部助理總經理蔡堃耀表示，會所設有水耕種植場、優閒雅座、以及可容納20至30人的宴會廳 。

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另外一樓以活潑設計，設有Party Room、健身房亦設有滑雪機，至於瑜珈室以元宇宙為主題，設有有三面的虛擬投影，亦支援遙距瑜珈教學。至天台亦有燒烤位置及室外游泳池。