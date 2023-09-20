利嘉閣：7月私樓動工量高台跳水　全月僅51伙、創年內次低

私樓動工量經歷次季連月上衝後，出現反高潮的暫時回氣，由年內單月最多急插至年內次少。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今日發表最新數據，2023年7月份只有1個私人住宅項目動工，涉及單位51伙，比6月份的2,579伙急瀉98%，亦為繼今年一月錄得「零動工」後的6個月新低及年內次低。今年首七個月，累積動工量有7,586伙，較去年同期的6,153伙上升23.3%，仍為近5年同期最多。

數據顯示，7月份有1個私宅項目動工，涉及單位51伙，項目是位於新界西貢的南邊圍；至於港島區及九龍區於7月份並未有項目動工。

全年動工量料約1.5萬伙

陳海潮指出，個別單月的極少動工量暫對全年最終伙數的影響不太明顯，下半年仍有機會再現強勢，因為綜觀目前市場仍有不少大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，相信全年動工量仍可錄約1.5萬伙水平。

屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量。

7月落成量128伙 按月跌62%

落成量方面，根據屋宇署資料顯示，2023年7月份全港共有4個項目，合共128個私人住宅單位落成，較6月份的334伙減少近62%；而今年首七個月共有30個項目、涉及7,684伙私宅落成，佔差估署全年預測量約38.5%，並較去年同期的13,195伙減少近42%，創四年同期最少。陳海潮估計全年落成量達約1.6萬至1.7萬伙水平。