九龍城文曜首日開賣即沽10伙　套現逾9000萬　呎價最低1.57萬

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜日前以「蝕讓價」開盤，發展商表示，該盤在昨日（20日）開售，截至晚上8時，即日錄得10個單位成交，套現約9,003.02萬元。



建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，該10個單位成交，成交價介乎約598.8萬至1,811.78萬元，呎價介乎約15,730元至20,042元，套現約9,003.02萬元。他又指出，示範單位已累計錄得逾3,000人次參觀，鑑於市場反應熱烈，不少單位已被認購，發展商將考慮按市場需要加推單位應市。

文曜首張價單提供31伙，戶型涵蓋1房至3房，實用面積379至904平方呎。價單平均呎價為18,488元，更低於發展商的成本價約2.06萬元。開價當日即吸引了數十位買家到場參觀示範單位。

文曜戶型平面圖

首批均價1.84萬 發展商：每呎成本2.06萬

發展商早前表示，由於樓盤屬翻新項目，不受一手住宅條例所限制，所以將不會公開上載樓書及價單。

文曜日前開價，發展商明言以蝕讓價開盤，首批31伙折實平均呎價為18,488元。不過發展商指出，項目每呎成本為2.06萬元，即首批呎價較成本價低近10.2%。