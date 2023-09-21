凱柏峰III連沽兩伙套現逾1700萬　親海駅逾2100萬沽兩伙向海三房

一手市場以貨尾單位主導，由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今日（21日）連沽兩伙，吸金1,766.9萬元。



凱柏峰III成交個案包括3B座16A單位及21D單位，實用面積各為462及572平方呎，以786.4萬元及980.5萬沽出，呎價17,021元及17,141元。連同上述兩伙計，凱柏峰III三周沽出25伙，套現近2億元，總計累售106伙，套現逾8.5億元，平均每伙近800萬元。

日出康城凱柏峰III 。（資料圖片）

親海駅逾2100萬沽兩伙向海三房

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅，過去兩日沽兩伙向海三房單位，吸金2,124.7萬元，涉及為1座2樓E室及2A座22樓A室，成交價1,043.2萬元及1,081.5萬元，呎價145,50元及15,063元。據悉，眾買家均採用發展商提供的靈活「3房1•2•3換樓付款計劃」，即「呼吸Plan」。

油塘親海駅。

星凱．堤岸、睿峰各沽兩房

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸亦再沽1伙，單位為2座40樓D室，實用面積582平方呎，屬兩房梗廚連工作間設計，以1,196.7萬元沽出，呎價20,562元。項目9日內連沽8伙，合共套現逾1億元，而開售至今累售882伙，套現逾91億元，平均呎價20,375元。

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰再沽兩房，涉及東翼18樓D單位，實用面積499平方呎，以1,452萬元沽出，呎價29,108元。項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售94伙，套現逾10億元；整個項目現累售283伙。