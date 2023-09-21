市區納米樓又蝕！收租客540萬蝕沽翰林峰開放式戶　四年貶值150萬

市區納米樓蝕讓個案湧現！入伙約4年的西營盤半新盤翰林峰，屋苑一伙開放式戶以540萬元沽出，較2018年買入價帳面勁蝕150萬元，蝕幅高達22%。



中原分行經理鍾光英表示，上述蝕讓個案為西營盤翰林峰5座中層D室，實用面積230平方呎，屬開放式連露台間隔，最新以540萬元沽出，折合呎價23,478元。據了解，新買家為外區租客，見現時樓價回落，遂把握機會入市自用。

2018年買入價690萬 呎價3萬

原業主則於2018年以約690萬元買入單位，呎價3萬元，持貨5年，現易手帳面蝕讓約150萬元。據了解，原業主已不在香港生活，該單位在過去一段時間也作出租用途，每月收租約1.4萬元，估計可以抵銷部份蝕幅。

西營盤半新盤翰林峰於2019年11月入伙。（資料圖片）

同屋苑一房、開放式放盤70個 大部份蝕讓叫價

根據資料，屋苑對上一宗同類型單位成交要追溯至2021年，一伙5座中層D室以650萬元成交，2年間同類單位造價回落約17%。

鍾光英表示，近期樓市交投疲弱，部份業主心態轉變，願擴大議幅求售。他指出，翰林峰目前有大約70個一房及開放式戶的放盤，普遍也以「蝕讓價」放盤。