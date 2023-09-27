華懋夥ESR等合作　斥資百億建葵涌凍倉儲存及物流中心　今日動土

華懋集團夥ESR集團（1821）共同開發凍倉儲存及物流中心將動工興建，項目今日（27日）進行動土儀式。

ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初表示，凍倉儲存及物流中心投資額約100億港元，透露日前出售大約30%權益予中國內地戰略投資者身份為大型國企，而與華懋合作比例大約7：3。

蔡宏興：期望10月施政報告有措施助刺激樓市

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，香港物流行業屬新經濟，未來需求將會進一步增加，而香港背靠大灣區，作為一個策略性地點，集團以前一直已有加入物流行業的想法，高興可以與ESR集團合作。

對於後市展望，蔡宏興表示今年樓市將面對挑戰，利息水平比預期高。10月新的施政報告將會發佈，希望有措施幫助刺激樓市，預期2024年樓市復甦步伐將會加快。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（左）、ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初（右 ）

封海倫：東京街項目等待批預售文件 期望今年底推出

華懋集團銷售總監封海倫表示，VICTORIA COAST錄得近300人次參觀。至於上周已經有三伙單位以招標形式出售，昨日（26日）亦再以招標形式推出10伙。另外，集團東京街項目正等待批出樓花預售樓花同意書，有望今年底推出市場。

華懋集團銷售總監封海倫。

葵涌凍倉儲存及物流中心料2027年落成

ESR早前出售其於香港葵涌凍倉儲存及物流中心開發項目30%的權益，予一名中國內地戰略投資者。ESR目前擁有該項目的40%權益，同時繼續擔任其投資、開發和資產管理人。ESR去年引入華懋集團作為項目投資者，為華懋集團首次涉足香港物流項目。

項目為葵涌凍倉儲存及物流中心位於新界葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，項目預計將於2027年落成。設施用地達55,245平方米（新地契年限50年至2072年屆滿），該項目將包括興建一座7層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達13.8萬平方米。