美聯：新盤去貨慢　累積貨尾量連升5月突破2萬伙　九龍區最多

新盤銷情緩慢，累積貨尾量突破2萬伙。美聯物業房地產數據及研究中心指，8月份樓盤包括樓花及現樓累積貨尾量錄約20,513個單位，較7月約19,842伙增加約3.4%。貨尾量連升5個月，突破2萬伙。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，今年初樓市雖然受惠全面通關的刺激，但隨後本港經濟復常步伐不似預期，加上息口上升，樓價回落，一手銷情放緩，市場氣氛仍然淡靜。即使有新盤項目以低市價出擊並取得理想銷情，但整體而言今年新盤市場表現未如理想。本年至今一手成交量約8,300宗，與去年同期樓市「冰封期」相若。隨著一手去貨慢，未售出單位積存，累積貨尾量持續攀升。

九龍區佔超過一半貨尾

若以港、九及新界3區劃分，今年8月累積貨尾中，九龍區(包括將軍澳及西貢)數量最多，錄約11,065伙，佔同期全港貨尾量約54%，為3區最多；而今年首8個月該區貨尾增長約10.4%。

新界區方面，8月累積貨尾錄6,908伙，較去年底增加約11.6%。港島區(包括愉景灣)8月錄2,540個貨尾單位，雖然較去年底增加約22%，但數量依然是3區最少。主要是由於港島區未來供應不多，推盤步伐相對其他兩區慢，導致累積貨尾依然較少。