美聯：新盤去貨慢　累積貨尾量連升5月突破2萬伙　九龍區最多

撰文：李明珠
出版：更新：

新盤銷情緩慢，累積貨尾量突破2萬伙。美聯物業房地產數據及研究中心指，8月份樓盤包括樓花及現樓累積貨尾量錄約20,513個單位，較7月約19,842伙增加約3.4%。貨尾量連升5個月，突破2萬伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，今年初樓市雖然受惠全面通關的刺激，但隨後本港經濟復常步伐不似預期，加上息口上升，樓價回落，一手銷情放緩，市場氣氛仍然淡靜。即使有新盤項目以低市價出擊並取得理想銷情，但整體而言今年新盤市場表現未如理想。本年至今一手成交量約8,300宗，與去年同期樓市「冰封期」相若。隨著一手去貨慢，未售出單位積存，累積貨尾量持續攀升。

九龍區佔超過一半貨尾

若以港、九及新界3區劃分，今年8月累積貨尾中，九龍區(包括將軍澳及西貢)數量最多，錄約11,065伙，佔同期全港貨尾量約54%，為3區最多；而今年首8個月該區貨尾增長約10.4%。

新界區方面，8月累積貨尾錄6,908伙，較去年底增加約11.6%。港島區(包括愉景灣)8月錄2,540個貨尾單位，雖然較去年底增加約22%，但數量依然是3區最少。主要是由於港島區未來供應不多，推盤步伐相對其他兩區慢，導致累積貨尾依然較少。

差估署：8月樓價指數339.2點　按月跌1.4%　年內升幅收窄至1.34%仲量聯行：寫字樓空置率連升四個月後見穩　中環甲廈升至9.9%放寬樓花按揭首周末　十大屋苑僅錄1宗買賣　創14個月新低長實郭子威料樓花按揭借9成　換樓鏈更暢順　樓市成交量明顯增加樓花按揭借9成　華坊指樓花看齊現樓　鎖定銀行按揭避免影響預算樓花按揭借9成　星之谷料更多人選擇即供付款、減低時間風險
本地樓市
新盤市況
一手樓供應量
美聯
美聯樓市統計
劉嘉輝