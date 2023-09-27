8月樓價連跌4個月　地產代理：觀望氣氛極濃　料樓價全年倒跌3%

差餉物業估價署今（27日）公布，8月份私人住宅樓價指數報339.2點，按月跌1.4%，連跌4個月，總計今年樓價升幅收窄至約1.34%。



陳永傑：加息陰霾及憧憬樓市減辣 目前市場觀望氣氛極濃

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時市場一手貨尾逾兩萬伙，加上美國是否繼續的加息陰霾，以及市場憧憬10月尾公布的施政報告會否為樓市減辣，因此目前市場觀望氣氛極濃。

中原陳永傑：加息陰霾及憧憬樓市減辣，目前市場觀望氣氛極濃。

受惠於專才計劃 租金指數連升7個月

縱使按保公司修定按保計劃至12個月內的樓花物業，但9月份一手成交僅錄250餘伙，料對樓市幫助不大。陳永傑續指， 若然下月公布的樓價指數或已跌凸今年僅餘的1.3%升幅，以及欠缺利好消息或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。

陳永傑表示雖然樓價跌，但租金指數卻連升7個月，認為是受惠於專才計劃，市場對租盤需求相當殷切。樓價下跌，亦令部份買家睇淡後市轉買為租。待息口穩定，而租金上升令租賃回報增加，料可逐漸吸引投資者重投物業市場。

8月份私人住宅樓價指數報339.2點，按月跌1.4%。（廖雁雄攝）

布少明：樓價續有下調壓力 全年樓價或「倒跌」2%至3%

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，差估署今日公布8月份私人住宅售價指數，按月跌約1.4%，除連跌4個月外，跌幅亦進一步擴大。隨著銀行上調新造拆息按揭的鎖息上限，樓市表現進一步偏軟。即使上周五特區政府突然放寬樓花按保助市民置業，但壓力測試未有同步配合政策放寬，而單靠放寬樓花按保是未「對症下藥」。相信樓價續有下調壓力，預測全年樓價或「倒跌」2%至3%。