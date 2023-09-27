何文田傲玟三房3491萬沽　較同類平逾一成　文曜沽21伙吸金2.2億

一手市場雖淡靜，市場仍有不少逾千萬元的新盤貨尾成交。原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。項目今日（27日）以3,491.25萬元沽一伙，呎價為2.45萬元，該單位為第2座25樓B室，實用面積1,425平方呎，屬三房三套間隔，買家採90天現金付款計劃及住宅停車位認購權。

據成交紀錄冊顯示，項目曾以以4041.3萬至4225.125萬元沽同座同一柱的B室，即是次成交價較3年前賣平13.6至17.4%。

星凱．堤岸1191.5萬沽兩房

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸已屆現樓，項目今日再錄一宗成交，涉及為5座45樓H室，實用面積527平方呎，屬兩房梗廚設計，單位位處單邊可望馬場景致，以1,191.5萬元沽出，呎價22,609元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目約兩周內連沽10伙，合共套現逾1.3億元。樓盤開售至今累售884伙，套現逾91億元，平均呎價20,376元。

星凱．堤岸。

九龍城文曜累計沽21伙 吸金2.2億

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜亦成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目累計沽21伙，佔可售單位約47%，成交價由約598.8萬元至1,930.92萬元，呎價介乎約15,730元至21,360元，套現約2.2億元；其中以用家為主，約佔60%，而投資者則佔約40%。

THE HENLEY II、林海山城各沽一伙

已屆現樓的恒地（0012）啟德THE HENLEY II 亦招標沽一伙，涉及為1座28樓A室，實用面積888平方呎，以3,010萬元沽出，呎價33,896元。

另外，由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城今日亦沽一伙，涉及為第9座1樓D室，實用面積1,160平方呎，屬三房連工作間單位，成交價為1,630萬元、實呎1,4052元，該名買家採成交期210日、停車位認購權，以及提前付清樓價現金回贈。