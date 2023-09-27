仲量聯行︰今年樓價升幅將完全抵銷　本月底負資產或超過1萬宗

仲量聯行今天發佈最新的《香港住宅銷售市場綜述》指出，整體住宅樓價指數於7月錄得按月跌幅1.1%。仲量聯行估計樓價今年累積的升幅將於9月底全數抵消，負資產宗數將於本月底升穿一萬宗。



今年7月的二手市場交易量只有2,255宗，為2020年1月以來新低。據差餉物業估價署數據顯示，整體樓價指數亦只較去年底高出2.6%，該行預計樓價今年的升幅將於9月完全抵銷。

另外，滙豐和中銀最近將H按封頂息提高50個基點至4.125%，並減少現金回贈。隨著資金成本壓力增加，其他本地銀行或將跟隨。與此同時，美國聯儲局並未排除在年底前再度加息的可能性，本地銀行可能不得不再次提高最優惠利率，該行認為會再進一步打擊已經冷淡的置業意欲，令到樓價短期仍會受壓。

港銀或提高最優惠利率 打擊置業意欲

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，將針對非本地買家的買家印花稅的支付時間從購買時推遲到出售時，可以增強樓市的穩定性並同時壓抑投機需求。外來人才在這樣的調整下可以更容易地進入市場，而不是數年以後，從而在短期内對樓市提供重要的支持。該調整將有助於穩定樓價走勢和降低樓價尋底尋得更深的可能性。