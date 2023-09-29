僭建之島｜世紀大暴雨後首宗成交　紅山半島洋房勁蝕一半近5000萬

本月初世紀大暴雨襲港，令南區大潭豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。事件發生後紅山半島普遍業主封盤不許睇樓，以免遭到「放蛇」，不過一幢由「新香港人」持有的松柏徑雙號洋房，近半個月繼續劈價求售，市傳最新以「蝕讓價」約6,000萬元沽出洋房，較6年前買入價1.115億元，大幅蝕讓約46%或5,154萬元，成為屋苑近年蝕幅最大的個案。



市場消息透露，上述洋房為紅山半島松柏徑雙號洋房，實用面積3,142平方呎、連花園834平方呎及天台1,315平方呎，採四房間隔。市傳該幢洋房在昨日劈價沽出，成交價約6,000萬元，呎價約19,096元。

去年中蝕讓價9600萬放售

據了解，上述洋房在於去年中推出放盤，當時已經以「蝕讓價」放售，叫價約9,600萬元。直至今年6月開始減價至9,500萬元，不過在9月份發生世紀大暴雨襲港，令紅山半島被揭為「僭建之島」後，該幢洋房業主在過去半個月連環減價至6,700萬元，大劈價30%。最終該幢洋房成功吸引買家洽購，並於昨日成功以約6,000萬元沽出。

南區大潭豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。（王譯揚攝）

原業主為新香港人 2017年買入價1.115億

值得留意，洋房原業主料為「新香港人」，早於2017年6月份以約1.115億元向發展商一手購入該幢洋房，當時成交呎價約3.55萬元。以最新市傳成交價計算，該幢洋房帳面貶值約46%或約5,154萬元。不過資料顯示，發展商當年提供「裝置及裝修物料現金回贈」，料涉約600萬元。

另有消息指出，上述蝕讓洋房目前是清水、沒有提供任何裝修的狀態，因原業主6年前買入單位一直因個人財務原因，未有積極為洋房進行裝修。

代理指10間有8間都僭建 業主怕「放蛇」短期不許睇樓

事實上，紅山半島近月成為市場焦點，因屋苑部分獨立屋在世紀暴雨來襲下塌山泥，屋苑部份洋房因而被發現出現僭建情況。有代理指出，紅山半島的洋房大部份原則為3至4層高，不過由於臨海洋房位於斜坡位置，不少業主為僭建1層至2層，另有個別業主為了方便前往石灘，更會僭建最多2至4層，情況相當誇張。