9月新盤撻訂15宗　ONE INNOVALE共撻9伙　傲玟重啓銷售錄首宗撻訂

據《香港01》統計，9月份一手市場暫錄15宗撻訂，較上月的44宗下跌65%，涉及殺訂金額逾850萬元。當中恒地（0012）發展的粉嶺北ONE INNOVALE第二期及第三期共錄9宗撻訂，而何文田傲玟重啓銷售後亦錄得一宗撻訂。



ONE INNOVALE項目共撻9伙

恒地發展的粉嶺北ONE INNOVALE第二期及第三期，於9月共9宗錄得撻訂個案，項目兩期合共殺訂167萬元。

當中，第2期ONE INNOVALE-Bellevue於9月4日連撻4伙，總成交金額約1,424.4萬元，涉及71.2萬元訂金。另第3期ONE INNOVALE-Cabanna則於9月11日連撻5伙，單位成交價介乎284.85萬至485.69萬元，涉及訂金95.81萬元。

粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE。

何文田傲玟接管後首宗撻訂

何文田新盤傲玟遭債主代表接管後，於8月底重新招標出售單位，隨即於9月錄得1伙撻訂，屬重啓銷售後的首宗撻訂個案。

涉及單位為6座16樓C室，實用面積878平方呎，屬兩房間隔。單位原於9月18日以1,786.73萬元招標價沽出，及後於顯示為「簽訂臨時買賣合約後未有進展」料已棄購，料該買家損失89.3萬元訂金。

何文田新盤傲玟。

親海駅II複式戶首錄撻訂

至於，長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，9月錄2宗撻訂個案，單位均為實用面積約500平方呎的迷你複式戶。

涉及單位包括親海駅II 3座6樓至7樓Sky Villa A1室，以及3座3樓及5樓Garden Villa B1室，曾分別以848.2萬元及878.9萬元沽出，料交易取消後該兩名買家共損失逾86萬元訂金。

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名日．九肚山。

名日．九肚山三房洋房撻大訂

同系沙田名日．九肚山9月錄1宗洋房撻訂，涉及為5號獨立屋，實用面積907平方呎，屬三房間隔，連499平方呎雙花園。根據成交記錄冊顯示，獨立屋於2021年4月以2,548.7萬元沽出，呎價28,100元。不過，該獨立屋於9月13日已終止交易，料賣家已經棄購，損失樓價10%或254.87萬訂金。發展商隨即再推出招標， 終以2,100萬元重新沽出，較撻訂前賣平17.6%。

同時上環半山捌號、南昌匯璽分別錄得1宗撻訂，總涉及殺訂金額261.9萬元。

柏傲莊 III共錄5伙取消交易

取消交易個案方面，9月截至29日止暫錄約5宗取消交易，全數來自大圍站柏傲莊 III。由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約463宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比逾54%，料涉及成交總值約77億元。