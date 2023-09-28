啟德海灣第一期最快10月上樓書　提供1017伙　主打兩房佔逾五成

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作，位於啟德承豐道15號的項目啟德海灣第一期今日（28日）公佈最新部署，項目一期主打兩房間隔，佔比達55%。發展商表示，項目示範單位及展售廳仍在籌備當中，料最快10月內上樓書。



嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目1期設3座相連住宅大樓，提供1,017伙單位，最快於10月內上載售樓說明書。

戶型方面則涵蓋一房至三房，主打兩房單位。其中一房佔整期38%，實用面積280平方呎起；兩房及兩房連儲物室佔55%，實用面積480平方呎起；而三房及特色單位佔7%，實用面積580平方呎起。

項目原應新年期間推

温偉明亦指，項目原本應在新年期間推出，但考慮到市場未復甦，決定保持觀望直至近月。由於留意到暑期租務市場暢旺，估計市況有所好轉，所以跟隨市場步伐推售。他亦提到政府最近積極考慮撤辣招，對樓市前景感樂觀。

啟德海灣分為兩期發展，合共提供約2,138伙，當中第一期設有1,017伙，現命名為啟德海灣 I，標準戶涵蓋一房至三房戶型，主打兩房戶。