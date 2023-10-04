資本策略古洞南「華第」現樓洋房曝光　裝修費5000萬｜多圖

資本策略地產（0497）旗下尚家生活地產發展的古洞南洋房項目「華第」，今日（4日）首次公開現樓示範洋房予傳媒參觀。資本策略地產執行董事何樂輝表示，今日公開的經改動現樓洋房示範單位。裝修費高達約5,000萬元。



資本策略地產執行董事何樂輝表示，今日公開的經改動示範單位為華第項目最大面積的C號洋房，實用面積約6,940平方呎，裝修費大約5,000萬元。自從開關後，項目陸續收到查詢，客源主要來自中港商人。日後公開示範單位予公眾參觀，但暫時未有銷售安排。

至於，佐敦九龍諾富特酒店重建項目暫時正在興建中，但指樓花「隨時都可以做」，視乎市況推出市場。預計項目提供約262伙單位，關鍵日期為2025年第三至第四季。

資本策略地產執行董事何樂輝。

資策相關人士去年斥近4億購華第兩幢6000呎洋房

資料顯示，華第於去年初錄得兩宗大額洋房成交個案，合共涉資接近4億元，惟買方均為賣方的有關連人士。沽出的洋房為粉錦公路333E號洋房，即為2期E座，在去年2月23日以1.92億元沽出。由於項目2期至今依然未有上載樓書，洋房面積實際數字未有詳細資料，市場估計洋房約6,000平方呎。

至於另一宗為粉錦公路333A洋房，即為1期A座，在去年2月11日以2.02億元沽出，洋房實用面積6,906平方呎，成交呎價約29,250元。資料顯示，兩宗洋房的成交金額已於簽署買賣合約之時付清。

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華第分兩期發展 共設6幢洋房

據樓書布局圖資料，整個華第項目分為一期及二期，而第一期包括5幢洋房，第二期則只有一幢洋房，為粉錦公路333E號，惟暫未有詳情。發展商早前指，項目已屆現樓。

華第所在位置鄰近另一大型洋房屋苑、由中國海外（0688）發展的歌賦嶺。歌賦嶺於2013開始入伙，近年屢錄蝕讓成交，去年第四季屋苑有洋房以1,700萬元沽出，成交呎價約9,455元，創屋苑呎價新低。