核心區商廈價崩　美國銀行中心全層銀主盤3.38億沽　5年貶值五成

傳統商業區錄得一宗甲廈勁蝕個案。市場消息指，中環美國銀行中心23樓全層連三個車位，在去年11月淪為銀主盤並由接管人出售，據悉該全層單位新近以3.38億元售出，成交呎價約24,352元。是次成交價較2018年買入價，帳面大幅貶值約51.8%或3.63億元。



據悉，上述物業面積約13,880平方呎，望遮打花園及維港海景，連同車位一併出售，車位位於大廈4樓5號、6號雙車位，以及50號車位。該物業於去年尾曾獲接管人委託代理行以私人協商方式出售，當時叫價5億元，意向呎價約3.6萬元。該物業新近獲銀主以3.38億元售出，呎價約24,352元，比起初叫價累減1.62億元，或32.4%。

原業主為2018年買入價7億

原業主於2018年以7.018億元買入上述物業，當時呎價約5萬元，以最新成交價計算，物業5年貶值約3.63億元，或51.8%。

資料顯示，上述物業原業主為恆成國際發展有限公司，公司董事包括邱亞夫、邱晨冉等人。邱亞夫為中國紡織業大亨，亦為山東如意集團董事長，而邱晨冉為其女兒，近年陷債務問題。而利邦控股亦因停牌18個月仍未成功復牌，今年10月底已遭港交所除牌。

美國銀行中心。（蔡偉南攝）

呎價較今年初同廈成交低逾兩成

翻查資料，美國銀行中心於今年初曾錄得一宗高層成交，美國銀行中心29樓03室當時以5,000萬元易手，成交呎價逾3.83萬元。該單位面積1,303平方呎，享有部分海景及園景，單位在2017年至2018年商廈市道高峰期已經放盤，當時每呎叫價高達5.5萬元，意向價約7,166萬元，及後一直維持未有調整

以上述成交作參考，是次銀主盤全層以3.38億元，呎價約24,352元，即呎價較今年成交個案低逾兩成。