啟德天寰2130沽三房　海日灣四房2932萬沽、買家獲逾兩球回贈

一手市場錄零星大額成交。建灝地產集團旗下啟德天寰今日（5日）沽一伙，涉及為天海匯第1座31樓B室，實用面積886平方呎，屬三房間隔，以2,130萬元沽出，呎價24,041元。



另外，億京旗下大埔白石角海日灣沽四房，涉及為Court D第2座9樓A室，實用面積1,534平方呎，成交價為2,932萬元，呎價19,113元，買家獲發展商提供的現有租客租金回贈，涉及248.54萬元。

元朗尚豪庭3年來首沽

新地（0016）旗下元朗尚豪庭今日亦錄得一手成交，屬3年來首宗。涉及單位為2座27樓A室，實用面積1,095平方呎，屬4房2套間隔。最新連車位以招標價2,200萬元沽出，折合呎價20,091元。

元朗尚豪庭

凱和山396.4萬沽一房

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山亦沽一房，涉及為第五座11樓B室，實用面積370平方尺，扣除合共17.25%折扣優惠後，成交價396.4萬元，呎價10,714元，業主採發展商提供的建築期付款計劃。

另外，恒地（0012）旗下粉嶺北馬適路項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna亦以招標方式沽一伙，涉及為D座地下11室連花園特色戶，實用面積282平方呎，連150平方呎私人花園，成交價530萬元。