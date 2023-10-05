地產界促請政府撤辣救市　施永青：不要「妖魔化」投資收租行為

財政預算案公佈在即，107動力於今日（5日）舉辦「樓市低谷 減辣 撤辣 更待何時?」記者會，地產業界人士及專家學者呼籲政府儘快取消樓市辣招，包括買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD）及額外印花稅（SSD）。



中原集團主席施永青表示，香港樓市形勢與當年推出辣招時已經有巨大改變。辣招是當時政府無法增加房屋供應的權宜之計，由於無法及時提高供應便以辣招壓抑需求。「無得增加供應就阻人買樓，等政府唔駛出醜。」不過現時香港房地產市場明顯受壓，必須盡早撤辣穩定市場，同時響應了政府早前提出的逆經濟周期策略。

撤辣阻止樓價急劇下跌 換時間作經濟上的補救

另外他指出，房屋不止有使用性質，還有投資性質。雖然辣招早年的確能妨礙炒家入市，但同時打擊了有意買樓收租的香港居民。香港既然要做全球金融中心，便不能將投資行為「妖魔化」，阻礙資本流通市場。因此他極度贊成全撤辣招。

當被問到撤辣會否再度掀起炒風，施永青認爲機會不大。他解釋撤辣最主要的目的是阻止樓價急劇下跌，以換取更多時間做經濟上的補救。當然策略會刺激交投量，樓價會出現些少反彈，但主要功能仍是穩定市場及經濟，估計樓價不會大量急升，更笑指「最多咪到時再加返辣囉」。

中原集團主席施永青。

買家印花稅阻礙外地人才到港置業

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，辣招出台13年從來沒有調整過，對香港現況已不適用。以近年政府積極「搶人才」為例，30%的買家印花稅阻礙外地人才到港置業，吸引力大減，屬本末倒置的行為。另外，他同意政府可以打擊投機行為，但不應打擊投資，而雙倍印花稅正正阻礙了市民投資需求。因此他建議最理想的情況是撤消全部辣招，相信並不會對市場造成衝擊，不過若政府對此仍感憂慮，亦可以逐步減辣，例如將雙倍印花稅由15%，下調至6至8%等。

嶺大何濼生：買家印花稅不需買入當刻支付

嶺南大學兼任教授何濼生亦同意不一定要全面撤走辣稅，可以再作修改。他舉例買家印花稅可以繼續阻擋外人到港投資，但若外人買樓為自住用途則可放寬，配合政府的專才引入計劃。若擔心投資者藉機買完就走，到時亦可按比例再收稅。視乎買家留港的年期而決定補稅金額，而不是買入當刻支付。

對政府收支帶來影響

從政府稅收角度分析，樓市與政府收入息息相關。美聯物業首席分析師劉嘉輝認爲，目前市場氣氛淡靜，發展商缺乏意欲投地，長遠下去會對政府財政帶來負擔。相反撤銷樓市辣稅雖然損失了部分收入，但可從賣地上獲補償。

左起美聯劉嘉輝、布少明、香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮。

汪郭敬：樓市沒有泡沫爆破、只是缺乏資金流動

祥益地產總裁汪敦敬强調，現時樓市並不是泡沫爆破，而是缺乏資金流動。今年香港銀行總存款量達16.8萬億元，當中有3.5萬億為過去20個月才存入定期，可見市民有足夠的購買力，只是缺乏信心。他形容就如家中的錢被鎖起了，而撤辣等於將鎖打開。他認爲買家印花稅及雙重印花稅是必定要撤銷。

美聯布少明指撤辣舒緩租金升勢

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明同意3項稅務全部撤銷，特別是雙倍印花稅。雙倍印花稅打擊了市民買樓收租的意欲，導致市場上租盤供應量少，租金在1年時間上升了2至3成。而撤銷雙倍印花稅可以舒緩租金急升的情況。

107動力召集人何民傑表示，現時樓價持續下滑，房地產市場正面臨重大壓力。樓市辣招的存在弊多於利，除會增加了樓宇交易成本，亦有違自由經濟原因。長久下去情況只會繼續惡化，因此應盡早撤消辣招。