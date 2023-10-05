仲量聯行：黃金周帶動作用不復見　零售商一致認同「旺丁不旺財」

十一黃金周零售市況未如理想。仲量聯行表示，雖然黃金周屬旅遊旺季，惟「旺丁不旺財」，該行料第四季零售商租舖將趨審慎。



仲量聯行香港商舖部主管兼澳門總經理唐偉樂表示，該行就香港及澳門黃金周市況，向超過10家零售商傾談，零售商均一致表示，黃金周的確帶動人流顯著上升20%至30%，但生意額與平日的周末周日相若，黃金周以往對零售市道的帶動作用已不復見。四大購物旺區以尖沙咀表現最優勝，營業額較平日增加。

夜經濟令商場、購物街人流轉移至夜市

該行又指出，零售商原本憧憬黃金周對業務有幫助，惟黃金周旺丁不旺財的局面，將令不少零售商對下一個消費旺季農曆新年的業務也不抱太大期望，相信第4季零售商將放慢租舖步伐，商舖租金欠上升動力。儘管政府積極推廣夜經濟，但對普遍零售商及整體經濟未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市。

黃金周旺丁不旺財的情況反映內地旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往，因此，政府宜借鑒鄰近城市舉辦大型國際活動，吸引高消費力及優質的旅客，始能帶動零售業及經濟。商場業主亦要改變以租金為先的租賃策略，避免因租金高昂，令更多零售商及商舖新概念流失的情況。

內地客消費模式「打卡」為主、消費為次

至於澳門方面，普遍零售商都指黃金周旺丁不旺財，僅手信店、小食店的營業額較平日急升。澳門同樣面對澳車北上及外遊令本地消費力流失的問題，令零售商對租用商舖抱審慎態度。

仲量聯行是次向超過10家香港及澳門的零售商傾談，了解黃金周對其業務的影響，該批零售商包括珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、玩具店、精品店及化妝品店等各類消費價格的品牌。